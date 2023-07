Ein verdächtiges Paket hat in Straubing für einen Polizeieinsatz gesorgt. Letztlich hatten sich darin lediglich "ungewöhnlich schlecht verpackte Mobiltelefone mit Ladekabel" befunden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Mitarbeiter eines Postverteilzentrums im Osten der niederbayerischen Stadt hatten das Paket am Morgen der Polizei als verdächtig gemeldet.