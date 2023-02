Die Gewerkschaft Verdi hatte angekündigt, in der Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst am Freitag Flughäfen ganztägig lahmzulegen. Foto

Wieder Normalbetrieb am Flughafen: Jedoch lange Schlangen

Einen Tag nach den Warnstreiks herrscht am Münchner Flughafen wieder Normalbetrieb. "Es gibt keine streikbedingten Ausfälle mehr", sagte ein Flughafen-Sprecher am Samstag. Allerdings bildeten sich seinen Angaben zufolge lange Schlangen an den Sicherheitsschleusen, weil "sehr viel Verkehr von Freitag auf Samstag verlagert" worden sei.

Am Freitag - dem letzten Schultag vor den bayerischen Faschingsferien - hatte der Flughafen wegen des Warnstreiks, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hatte, den regulären Passagierbetrieb vollkommen eingestellt. Rund 90.000 Münchner Fluggästen machte der Streik einen Strich durch die Reisepläne. Nach Angaben des Airports waren für Freitag mehr als 700 Starts und Landungen geplant.

Mehrere große Flughäfen in Deutschland waren am Freitag durch den Arbeitskampf weitgehend lahmgelegt. Die Gewerkschaft Verdi hatte zum ganztägigen Ausstand aufgerufen, um den Druck auf die Arbeitgeber in mehreren laufenden Tarifrunden zu erhöhen. Betroffen waren neben München unter anderem auch Frankfurt, Hannover, Stuttgart oder Hamburg.

