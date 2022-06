Starkregen hat am Donnerstag zahlreiche Straßen im südlichen Allgäu überflutet. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West berichtete am Nachmittag von Einsätzen im Bereich Oberstaufen, Immenstadt und Sonthofen. «Es gewittert, es hagelt und es weht ein starker Wind.» Das Unwetter zog am späten Nachmittag in Richtung Osten weiter. Für den Bereich Garmisch-Partenkirchen und Oberau gingen am späten Nachmittag erste Notrufe wegen vollgelaufener Keller ein, wie der Schichtleiter der Integrierten Leitstelle (ILS) Oberland sagte. Der Hagel habe zudem Dachfenster eingeschlagen.