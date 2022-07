Mané in Bayern-Startelf gegen RB Leipzig

Sadio Mané kommt im Supercup zu seinem Pflichtspiel-Startdebüt beim FC Bayern. Der Neuzugang vom FC Liverpool steht in der Anfangsformation des deutschen Fußballmeisters an diesem Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) gegen Pokalsieger RB Leipzig.

Trainer Julian Nagelsmann bietet zudem die mit ihm vor einem Jahr von Leipzig nach München gewechselten Marcel Sabitzer in der Offensive und Dayot Upamecano in der Abwehr auf. Die Neuzugänge Matthijs de Ligt oder auch Ryan Gravenberch müssen erstmal auf der Ersatzbank Platz nehmen.

Pokalsieger RB Leipzig beginnt - wie zu erwarten war - auch mit dem vom FC Bayern umworbenen und abwanderungswilligen Konrad Laimer im Mittelfeld. Trainer Domenico Tedesco setzt im Offensivbereich auch auf Ideengeber Emil Forsberg, der den Angriff in der Partie in Leipzig mit Christopher Nkunku bildet. Abwehrmann Angelino, der mit der TSG 1899 Hoffenheim in Verbindung gebracht wird, steht nicht im RB-Kader.

