Der Weltrekord-Surfer Sebastian Steudtner ist durch seinen Job nach eigenen Angaben sehr gebunden. "Ich warte immer auf die größte Welle, darum kann ich auch nie irgendetwas zusagen", sagte der 37-Jährige, der in Nürnberg aufwuchs und 2020 mit einer 26,21 Meter hohen gesurften Welle den Weltrekord aufstellte, am Dienstagabend in München bei der Verleihung der "Best Brands"-Awards.