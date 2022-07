Der Augsburger Bischof Bertram Meier hat das Verbot des Vatikans von weitgehenden Reformen deutscher Katholiken im Alleingang begrüßt. "Ich finde es gut", teilte er in einer ersten Reaktion mit, "dass der Heilige Stuhl sich zu dieser Erklärung entschlossen hat. Das zeigt zunächst, dass man sich in Rom sehr dafür interessiert, was in Deutschland geschieht." Der Bischof hatte in der Vergangenheit selbst vor zu weitgehenden Reformen gewarnt und unter anderem erklärt, dass es keine Perspektive für die Zulassung von Frauen zum Priesteramt gebe.