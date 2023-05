An vielen kommunalen Krankenhäusern in Bayern wollen Ärztinnen und Ärzte am Dienstag in den Streik treten. Ein Großteil der Kliniken werde nur notbesetzt sein - mit einer Besetzung wie am Wochenende, sagte die Pressesprecherin des Marburger Bundes Bayern, Karin Lange, am Montag in München. Notfälle würden trotzdem versorgt. "Wir wollen niemanden zu Schaden kommen lassen", betonte Lange. Die Mediziner fordern einen Inflationsausgleich und eine lineare Erhöhung der Gehälter um 2,5 Prozent. Am 22. Mai treffen sich die Gewerkschaft und die Arbeitgebervereinigung VKA zur fünften Verhandlungsrunde.

An vielen kommunalen Krankenhäusern in Bayern wollen Ärztinnen und Ärzte am Dienstag in den Streik treten. Ein Großteil der Kliniken werde nur notbesetzt sein - mit einer Besetzung wie am Wochenende, sagte die Pressesprecherin des Marburger Bundes Bayern, Karin Lange, am Montag in München. Notfälle würden trotzdem versorgt. "Wir wollen niemanden zu Schaden kommen lassen", betonte Lange. Die Mediziner fordern einen Inflationsausgleich und eine lineare Erhöhung der Gehälter um 2,5 Prozent. Am 22. Mai treffen sich die Gewerkschaft und die Arbeitgebervereinigung VKA zur fünften Verhandlungsrunde.

Der Marburger Bund rechnet mit mehreren Tausend Teilnehmern, von denen auch viele zur zentralen Kundgebung nach Frankfurt fahren werden. 80 Prozent der Kliniken in Bayern sind in der Hand der Kommunen und gehören mehrheitlich der Arbeitgebervereinigung VKA an. Sie werden bestreikt. Die restlichen 20 Prozent der Krankenhäuser sind nach Angaben Langes in privater oder kirchlicher Trägerschaft und orientieren sich an den Abschlüssen mit der VKA.

Pressemitteilung Marburger Bund