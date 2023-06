In den Tarifverhandlungen im bayerischen Handel macht die Gewerkschaft Verdi mit Warnstreiks Druck. Am Mittwoch waren die Beschäftigten in mehreren Zentrallagern sowie zahlreichen Einzelhandelsfilialen zu Warnstreiks aufgerufen, wie die Gewerkschaft mitteilte. Verdi ging von weit mehr als 1000 Beteiligten im Freistaat aus. Die Streikbereitschaft sei hoch - auch weil die Menschen angesichts der gestiegenen Preise die Entgelterhöhung brauchten, sagte der Verhandlungsführer Einzelhandel, Hubert Thiermeyer. Auch am Donnerstag soll es wieder Streikaktionen geben.