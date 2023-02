Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes müssen sich Passagiere am Münchner Flughafen am Freitag auf Ausfälle und Verspätungen gefasst machen. Die Gewerkschaft Verdi hat dort die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, der Luftsicherheit und Bodenverkehrsdienste zu einem ganztägigen Streik aufgerufen, wie sie am Mittwoch mitteilte. Auch an den Flughäfen in Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Dortmund, Hannover und Bremen sind Warnstreiks geplant.

"Die bisherigen Verhandlungen verliefen praktisch ergebnislos", sagte Manuela Dietz von Verdi Bayern. "Im öffentlichen Dienst und bei den Beschäftigten der Luftsicherheit und der Bodenverkehrsdienste geht nichts voran. Um diese Situation zu ändern, erhöhen wir mit den Warnstreiks nun den Druck." Ab 11.00 Uhr wollen sich die Streikenden demnach am Flughafen zu einer Demonstration versammeln.

Mehr als 700 Starts und Landungen seien am Freitag am Flughafen München geplant, sagte ein Sprecher des zweitgrößten deutschen Flughafens. Man gehe aufgrund des Warnstreiks von starken Einschränkungen aus. Passagiere sollten sich demnach frühzeitig bei ihrer Fluggesellschaft informieren. Auch am Mittwoch war es aufgrund einer IT-Panne bei der Lufthansa bereits zu Einschränkungen im Luftverkehr gekommen.

