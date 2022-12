Die SpVgg Greuther Fürth hat sich im letzten Testspiel in diesem Jahr ein 3:3 (1:0) gegen die TSG 1899 Hoffenheim erkämpft. Die Partie zwischen dem Tabellen-Elften der Fußball-Bundesliga und dem Zehnten der zweiten Liga fand am Dienstag im Dietmar-Hopp-Stadion ohne Zuschauer und über zweimal 60 Minuten statt. Für die Hoffenheimer Mannschaft von Trainer André Breitenreiter trafen Georginio Rutter per Foulelfmeter (78. Minute), David Mokwa (88.) und Tom Bischof (106.). Die Tore für Fürth erzielten Branimir Hrgota (59.), Dickson Abiama (72.) und Armindo Sieb (74.).

Die SpVgg Greuther Fürth hat sich im letzten Testspiel in diesem Jahr ein 3:3 (1:0) gegen die TSG 1899 Hoffenheim erkämpft. Die Partie zwischen dem Tabellen-Elften der Fußball-Bundesliga und dem Zehnten der zweiten Liga fand am Dienstag im Dietmar-Hopp-Stadion ohne Zuschauer und über zweimal 60 Minuten statt. Für die Hoffenheimer Mannschaft von Trainer André Breitenreiter trafen Georginio Rutter per Foulelfmeter (78. Minute), David Mokwa (88.) und Tom Bischof (106.). Die Tore für Fürth erzielten Branimir Hrgota (59.), Dickson Abiama (72.) und Armindo Sieb (74.).

Die Fürther von Trainer Alexander Zorniger hatten zuvor Tests gegen den Drittligisten FC Ingolstadt und Bayernligisten ATSV Erlangen gewonnen. Vom 22. Dezember bis zum 1. Januar legen die Franken eine Pause ein. Die Vorbereitung beginnt am 2. Januar. In der 2. Bundesliga geht es für die Spielvereinigung erst am 28. Januar bei Holstein Kiel weiter.

Kader TSG Hoffenheim Homepage Greuther Fürth News Greuther Fürth