Die Salzburger Festspiele haben den gestorbenen Schauspieler Peter Simonischek als einen der beliebtesten "Jedermann"-Darsteller des Festivals gewürdigt. "Einer der ganz großen Schauspieler ist von uns gegangen", sagte Intendant Markus Hinterhäuser am Dienstag. "Peter Simonischek war mit einer Überfülle an Qualität gesegnet, er war das, was man im besten Sinne des Wortes einen Publikumsliebling nennt – und das vollkommen zu Recht." Simonischek starb in der Nacht zum 30. Mai in Wien mit 76 Jahren.

Die Salzburger Festspiele haben den gestorbenen Schauspieler Peter Simonischek als einen der beliebtesten "Jedermann"-Darsteller des Festivals gewürdigt. "Einer der ganz großen Schauspieler ist von uns gegangen", sagte Intendant Markus Hinterhäuser am Dienstag. "Peter Simonischek war mit einer Überfülle an Qualität gesegnet, er war das, was man im besten Sinne des Wortes einen Publikumsliebling nennt – und das vollkommen zu Recht." Simonischek starb in der Nacht zum 30. Mai in Wien mit 76 Jahren.

Der österreichische Künstler verkörperte in Salzburg von 2002 bis 2009 etwa 100 Mal die Titelrolle in Hugo von Hofmannsthals "Jedermann" - so oft wie kein anderer Darsteller vor oder nach ihm.

Das "Spiel vom Sterben des reichen Mannes" wird jedes Jahr bei den Festspielen im Stadtzentrum von Salzburg aufgeführt.

"Mit seiner einzigartigen Bühnenpräsenz füllte er die beeindruckenden Dimensionen des Domplatzes mit Leichtigkeit, mit jeder Zelle seines Körpers war er der "Jedermann"", sagte Hinterhäuser. Simonischek sei ein "vergleichsloser Jedermann" gewesen.