Der künftige Chef der Staatsoper Hamburg kommt aus Bayern: Der 42 Jahre alte Regisseur Tobias Kratzer wird vom Sommer 2025 an die Opernintendanz des Hauses übernehmen, wie die Kulturbehörde am Freitag in Hamburg mitteilte. "Mit Tobias Kratzer können wir einen der derzeit spannendsten Regisseure für die Intendanz der Hamburgischen Staatsoper gewinnen. Er hat die Findungskommission mit einem klaren und ambitionierten Zukunftsentwurf für die Oper überzeugt", sagte Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) dazu.