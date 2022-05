Nach zwei Jahren Corona-Pandemie sind die Münchner Kammerspiele in Aufbruchstimmung. Man müsse und wolle Zuschauer zurückgewinnen und neue heranlassen, sagte Theaterintendantin Barbara Mundel am Dienstag in München. Es würden Inszenierungen gezeigt, die die Vorstellungen von Beziehungen infrage stellten und Machtstrukturen untersuchten. Zudem sei eine dringend benötigte Portion Optimismus im Spielplan verankert.