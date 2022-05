Uschi Glas schätzt an den Oberammergauer Passionsspielen die Beständigkeit. «Ich bin froh, dass die Tradition bewahrt wird», sagte die Schauspielerin am Samstag bei der Premiere. Die Münchnerin spielte vor allem auf die Kostüme an, die schlicht und in Anlehnung an historische Vorgaben gestaltet wurden. «Ich bin kein Fan davon, wenn man es plötzlich in Jeans machen würde.»