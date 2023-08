In Oberfranken ist ein Jungbulle von seiner Weide ausgebüxt und durch die Straßen gelaufen. Ein 18-jähriger Mann hatte das Rind am Donnerstagabend im Coburger Stadtteil Beiersdorf gesehen und den Notruf gewählt. Wie die Polizei mitteilte, konnten die Einsatzkräfte den Jungbullen wieder auf seine Weide zurücktreiben. Der Besitzer sicherte anschließend die Stelle im Weidezaun, an der das Tier hindurchschlüpfen konnte. Menschen und der Verkehr waren nicht gefährdet.