Einsatzkräfte der Feuerwehr haben im Münchener Stadtteil Solln zwei junge Füchse gerettet, die in den Lichtschacht eines Rohbaus geraten waren. Wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte, entdeckten Bauarbeiter die Füchse, als sie ein Fiepen und Wimmern aus dem Lichtschacht hörten. Die Feuerwehr befreite die Tiere und übergab sie an ein Tierheim.

Um die Füchse aus etwa zwei Metern Tiefe zu bergen, begaben sich die Rettungskräfte der Feuerwehr in den Keller des Rohbaus, nahmen die Tiere über ein Kellerfenster aus dem Schacht und legten sie in eine Tierfangbox. Die jungen Füchse kamen laut Feuerwehr schließlich in einem Tierheim unter, wo sie untersucht werden und nach etwa drei Tage Quarantäne zu den übrigen Füchsen eingegliedert werden sollen, die bereits dort leben.

Mitteilung der Feuerwehr