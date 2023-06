Neun Entenküken hat die Feuerwehr von einem Vordach in Unterfranken gerettet. Die Entenmutter hatte in einem Baum oberhalb des Daches in Großostheim (Landkreis Aschaffenburg) gebrütet, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Küken waren mutmaßlich aus dem Nest auf das Dach gefallen und steckten dort fest, weil sie den Angaben zufolge noch nicht fliegen konnten. Am Sonntag sammelten die Einsatzkräfte die Tiere ein und brachten sie auf eine Wiese an einem Bach. Die Entenmutter sei in Hörweite hinterhergeflogen und später mit ihren Küken wiedervereint worden.