Dank einem aufmerksamen Allgäuer Landwirt hat ein Mann seinen vom Auto gefallenen Geldbeutel zurückbekommen. Der Landwirt entdeckte das Portemonnaie am Samstag im frisch gemähten Gras, das er in Marktoberdorf (Landkreis Ostallgäu) an seine Kühe verfüttern wollte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. "Im letzten Augenblick" habe der Mann den Geldbeutel gerettet und zur Polizei gebracht.