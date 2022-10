Die Tierheime im Freistaat haben kaum noch freie Plätze. Erste Einrichtungen hätten bereits Aufnahmestopps verhängt, andere seien kurz davor, berichtete der Deutsche Tierschutzbund Bayern in Dingolfing am Sonntag. "Die lange befürchtete Abgabewelle unüberlegt in Pandemiezeiten angeschaffter Haustiere wird ebenso zum Problem wie die zunehmende Anzahl verhaltensauffälliger Hunde, mit denen die Tierheime konfrontiert sind", erläuterte Verbandspräsidentin Ilona Wojahn mit Blick auf den Welttierschutztag am 4. Oktober. Auch Personalengpässe und begrenzte finanzielle Mittel machten den Heimen große Sorgen.