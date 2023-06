Im österreichischen Bundesland Salzburg hat ein Wolf neun Schafe getötet. Laut dem Landesexperten Hubert Stock sei definitiv von Wolfsrissen auszugehen, berichtete die Nachrichtenagentur APA am Sonntag. Der Tod der Tiere war am Vortag in Maria Alm unweit der Grenze zu Bayern gemeldet worden. Stock vermutet, dass es sich um denselben Wolf handelt, der im Mai in der Nähe zwei Ziegen gerissen hatte. Eine DNA-Analyse soll laut dem Experten Klarheit über den jüngsten Fall bringen.