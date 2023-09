Erstmals ist bei Regensburg eine in Deutschland bisher unbekannte Bienenart entdeckt worden. Die Östliche Schlürfbiene (Rophites hartmanni) sei bei Wildbienenerfassungen in den Jahren 2020 und 2021 zum ersten Mal für Deutschland nachgewiesen worden, schreibt das Kompetenzzentrum Wildbienen in der Zeitschrift "Anthophila".