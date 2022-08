Bayerns Staatsforsten haben im vergangenen Jahr mehr Gämsen im Freistaat gezählt als im Vorjahr. Im Rahmen eines Beobachtungsprogramms seien im Sommer 2021 an rund 100 Orten im Alpenraum 1888 Tiere gezählt worden - 228 mehr als im Sommer 2020, teilten die Staatsforsten in Regensburg am Freitag mit. Mit ersten aussagekräftigen Ergebnissen sei zwar erst im Jahr 2026 zu rechnen, die ersten Zählungen deuteten aber "auf einen positiven Trend hin".