Vier Schwanenküken sind aus einer Notlage an einer Bamberger Wehranlage von Einsatzkräften gerettet worden. Eine Passantin meldete die elternlosen Küken, die am Montag in Gefahr waren, in die Anlage an der Regnitz gesogen zu werden, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Möglicherweise waren die Altschwäne bereits hineingesogen worden, vermuten die Ermittler. Die vier Küken wurden ans Ufer gelockt und in ein Tierheim gebracht.