Das vermisste Bartgeier-Weibchen Wally ist tot. Ein Kletterteam habe am Samstag im Zugspitzgebiet die Überreste des seit Mitte April verschwundenen Tieres gefunden, teilte der Landesbund für Vogelschutz LBV am Montag mit. In einer unzugänglichen Felsrinne auf 1500 Metern Höhe hätten Knochen, Federn sowie Ring und Sender gelegen.