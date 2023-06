Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in der oberpfälzischen Gemeinde Krummenaab (Landkreis Tirschenreuth) am Montag tödlich verletzt worden. Der 62-jährige Niederländer habe sich mit zwei Freunden auf einer längeren Reise befunden, teilte die Polizei mit. Einer der beiden Freunde sei ganz vorne gefahren und habe einen Lkw überholt. Wegen des knappen Überholmanövers habe ein entgegenkommender 19-jähriger Autofahrer nach rechts ausweichen müssen und sei ins Schleudern geraten. Mit dem Auto schoss er den Angaben zufolge schräg über die Straße und krachte in das Motorrad des 62-Jährigen.

Der Motorradfahrer wurde laut Polizei in den Straßengraben geschleudert und erlitt schwerste Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus, wo er später starb. Der 19-Jährige verletzte sich am Kopf und wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht. Die beiden Freunde des 62-Jährigen erlitten einen Schock und wurden vom Krisennotdienst betreut. Um den genauen Unfallhergang zu klären, sei ein Gutachter beauftragt worden, hieß es.