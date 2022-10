Unbekannte haben einen Geldautomaten im Oberpfälzer Landkreis Tirschenreuth gesprengt und sind geflüchtet. Anwohner des Mehrfamilienhauses in Wiesau hörten am frühen Donnerstagmorgen eine Explosion aus dem Erdgeschoss, wie das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge flohen daraufhin die Unbekannten mit einem dunklen Auto in Richtung Autobahn. Um wie viele es sich dabei handelte, war zunächst unklar. Auch zu der Höhe des Schadens und des erbeuteten Geldes machte das BLKA bislang keine Angaben. Im Kriminaltechnischen Institut in München wird der Sprengstoff genauer untersucht.