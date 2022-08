Der Düsseldorfer Dang Qiu hat sich ins Finale der Tischtennis-Europameisterschaft gespielt. Der 25-Jährige bezwang am Samstag in München im Halbfinale den früheren Vize-Weltmeister Mattias Falck aus Schweden mit 4:1. Zuvor hatte Dang Qiu im Viertelfinale bereits überraschend klar Rekord-Europameister Timo Boll gestoppt. Für den 4:0-Sieg gegen seinen 41 Jahre alten Teamkollegen benötigte er nur 28 Minuten. Im Endspiel trifft Dang Qiu am Sonntag entweder auf den Slowenen Darko Jorgic oder Kristian Karlsson. Der Schwede hatte im Viertelfinale den Olympia-Dritten Dimitrij Ovtcharov bezwungen.