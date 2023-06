Nach einem tödlichen Fallschirmsprung im Saarland gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. "Aktuell wird der technische Zustand der Ausrüstung geprüft", sagte ein Polizeisprecher in Saarbrücken am Montag. "Eventuell wird die Staatsanwaltschaft einen Gutachter beauftragen." Am Freitag war eine 55-jährige Frau aus Bayern an einem Flugplatz bei Düren in einer Gruppe mit anderen gesprungen. Nach den bisherigen Erkenntnissen öffneten sich zwar ihr Hauptfallschirm und der Reserveschirm, diese bremsten den Sprung der Frau jedoch zu wenig ab. Sie konnte nicht mehr reanimiert werden und starb an der Absturzstelle.