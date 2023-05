Mit seinem Führungstreffer hat Serge Gnabry dem FC Bayern München den Weg zum Sieg geebnet. Der Torjubel im Anschluss war aber keine Selbstverständlichkeit. "Man macht sich Gedanken", sagte der Fußball-Nationalspieler am Samstag bei Sky nach dem 2:1 bei Werder Bremen. Der 27 Jahre alte frühere Bremer habe an der Weser "eine tolle Zeit" gehabt. Das Tor am Samstagabend in der 62. Minute habe ihn aber sehr gefreut, "da gehört Jubeln dazu", sagte Gnabry.