Torhüter Alexander Nübel hat erstmals Einblicke in den Transferpoker um seine Person zwischen dem Fußball-Rekordmeister FC Bayern und dem AS Monaco gegeben. Die vorzeitige Rückkehr nach München sei an den Franzosen gescheitert, sagte der 26-jährige Keeper am Samstagabend im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF. "Die wollten mich nicht gehen lassen. Das war auch ein gutes Zeichen in meine Richtung. Ich habe viel Selbstvertrauen dort von der Führung bekommen", erzählte Nübel weiter.