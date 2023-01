Julian Nagelsmann zufolge hat sich die Trennung von Torwarttrainer Toni Tapalovic beim FC Bayern schon länger angebahnt. "Alle Verantwortlichen im Club haben die Zusammenarbeit in den letzten Monaten beobachtet", sagte der Chefcoach der Münchner am Dienstagabend bei Sat.1 vor dem Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Köln. Im Trainerteam hätten laut Nagelsmann "ganz alltägliche Dinge" nicht so funktioniert, "wie sie funktionieren sollten".