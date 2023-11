Dieses Jahr sind rund 1,5 Millionen Menschen als Fahrgäste der Bayerischen Seenschifffahrt unterwegs gewesen - fast so viele wie vor der Corona-Pandemie. 2020 sei die Zahl der Passagiere an Königssee, Tegernsee, Ammersee und Starnberger See um gut die Hälfte auf 800.000 eingebrochen, sagte der Geschäftsführer der Bayerischen Seenschifffahrt, Michael Grießer. In den beiden Folgejahren kletterten die Zahlen demnach auf 950.000, dann auf rund 1,3 Millionen.