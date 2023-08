Wandern und Bergsteigen in den Alpen wird nach Einschätzung von Experten durch den Klimawandel risikoreicher. "Die Gefahr im Gebirge wächst, das ist keine Frage", sagt Rolf Sägesser, "Fachleiter Ausbildung und Sicherheit Sommer" beim Schweizer Alpen-Club SAC, der Deutschen Presse-Agentur. Angesichts dieser Lage wächst nach Angaben der Bergführer in Österreich der Bedarf an fachmännisch geführten Touren. Zur aktuellen Hochsaison sei es teils schwierig, noch Bergführer buchen zu können, sagt der Präsident des Salzburger Bergsportführerverbands, Wolfgang Russegger.