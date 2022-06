Das Rosenheimer Landratsamt hat die umstrittene Modernisierung der Kampenwandbahn in Aschau genehmigt. Wie die Behörde am Freitag berichtete, waren auch mehrere Umweltverbände an dem Verfahren beteiligt. «Nach umfangreicher und intensiver Prüfung kommt das Landratsamt Rosenheim zu dem Schluss, dass das geplante Projekt unter den Gesichtspunkten der Umweltverträglichkeit allen gesetzlichen Erfordernissen entspricht.»