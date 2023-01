Der TSV 1860 München wird das Heimspiel gegen den FSV Zwickau mit Trainer Michael Köllner an der Seitenlinie angehen. "Ich erwarte eine klare Reaktion der Mannschaft und aller Akteure in der gegebenen Situation", sagte Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel laut Mitteilung des Fußball-Drittligisten am Dienstag.