Ein Wechsel von RB Leipzigs Konrad Laimer zum Fußball-Rekordmeister FC Bayern München wird es zumindest in diesem Sommer nicht geben. Wie "bild.de" am Dienstag berichtete, ist der von Bayern angestrebte Transfer endgültig geplatzt. Demnach soll der Pokalsieger aus Sachsen auch das vermeintlich letzte Münchner Angebot in Höhe von 24 Millionen Euro (inklusive Bonuszahlungen) abgelehnt haben.