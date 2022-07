Bayern Münchens designierter Abwehrboss Matthijs de Ligt ist am Montagabend am Münchner Flughafen gelandet. Medienberichten zufolge sollte der niederländische Nationalspieler bis Dienstagmittag den Medizincheck absolvieren und seine Unterschrift unter den millionenschweren Fünfjahresvertrag setzen. Anschließend sollte der 22 Jahre alte Innenverteidiger zum Rest der Mannschaft in die USA nachreisen.