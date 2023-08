Bayern-Chef Jan-Christian Dreesen hat den Transfer des französischen Fußball-Nationalspielers Benjamin Pavard zu Inter Mailand bestätigt. Letzte Voraussetzung für den Vollzug sei ein erfolgreicher Medizincheck an diesem Mittwoch in Italien. "Es steht heute in Mailand der Medical an. Und wenn er den besteht, dann werden wir Benjamin an Inter abgeben", sagte Dreesen bei der Vorstellung des neuen Bayern-Sportdirektors Christoph Freund in der Münchner Allianz Arena.