Der erste Transfer des FC Bayern für die neue Saison steht fest. Ein 17-jähriger Australier kommt im Sommer.

Der FC Bayern München hat ein 17 Jahre altes Offensivtalent verpflichtet. Wie der deutsche Fußball-Meister am Dienstag mitteilte, kommt Nestory Irankunda von Adelaide United zum 1. Juli 2024. Der dann 18-Jährige unterschreibt einen langfristigen Vertrag beim deutschen Rekordchampion. Irankunda soll bei weiteren europäischen Clubs im Fokus gestanden haben.

"Wir haben Nestory schon seit einiger Zeit auf dem Schirm und freuen uns, dass wir mit ihm und Adelaide United eine Einigung über einen Wechsel nach München für den nächsten Sommer gefunden haben", sagte Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung. "Nestory ist ein extrem schneller Außenbahnspieler, dribbel- und abschlussstark und mit viel Zug zum Tor. Wir sind überzeugt von seinem Potenzial und davon, dass er bei uns die nächsten Schritte machen wird." Irankunda wird am 9. Februar 2024 18 Jahre alt.

Irankunda ist aktueller australischer U17-Nationalspieler, erhielt aber bereits eine Berufung in die A-Nationalelf. Für Adelaide United absolvierte der gebürtige Tansanier bislang 39 Profispiele. Dabei gelangen ihm neun Tore und zwei Assists. "Die Erfahrungen der nächsten Monate in der A-League werden sich für seine weitere Entwicklung sicherlich sehr positiv auswirken", sagte Sauer. Zunächst könnte er am Bayern-Campus weiterentwickelt werden.

