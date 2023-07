Hernández startet in Paris in Top-Form: "Zu 100 Prozent fit"

In der Bundesliga-Rückrunde bremste Lucas Hernández ein Kreuzbandriss aus. Nach seinem Wechsel zu Paris Saint-Germain gibt der Franzose ein Update zu seinem Gesundheitszustand.

Lucas Hernández sieht sich für sein neues Fußball-Kapitel bei Paris Saint-Germain in Top-Form. "Ich bin jetzt zu 100 Prozent fit", sagte der 27-Jährige in seinem ersten Vereinsinterview für PSG nach seinem Abgang vom FC Bayern München. Hernández hatte sich bei der WM in Katar einen Kreuzbandriss zugezogen und seitdem kein Spiel mehr bestritten. "Ich freue mich auf den ersten Trainingstag und darauf, mit meinen Mannschaftskameraden in Bestform zu sein. Meinem Knie geht es gut, und alles läuft sehr gut", sagte der französische Nationalspieler.

Am Sonntag hatten beide Vereine den längst erwarteten Transfer offiziell gemacht. "Ich bin hierhergekommen, um zu lernen, aber auch und vor allem, um Trophäen zu gewinnen. So viele, wie ich kann", äußerte Hernández. Nach Stationen bei Atlético Madrid und dem FC Bayern spielt der Weltmeister von 2018 nun in seinem Heimatland.

Bei Paris freut sich Hernández auf ein Wiedersehen mit seinen Nationalmannschaftskollegen Presnel Kimpembe und Kylian Mbappé. "Sie sind Freunde für mich. Ich habe viel mit ihnen gesprochen, bevor ich hierherkam. Ich bin sehr glücklich, dass ich mich ihnen anschließe und ihr Teamkollege auf Vereinsebene werde", sagte der Innenverteidiger.

