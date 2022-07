In der Transfer-Debatte um den vom FC Bayern umworbenen Matthijs de Ligt will sich Juventus Turin nicht zu einem angeblichen Treffen mit dem Münchner Sportvorstand Hasan Salihamidzic äußern. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wurde Salihamidzic am Montag in Turin zu Verhandlungen wegen des Abwehrspielers erwartet. Ein Sprecher von Juventus Turin bestätigte ein Treffen mit Vertretern von Bayern München auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht. «Es gibt im Moment keine Neuigkeiten», sagte er.