Weltfußballer Robert Lewandowski verlässt den FC Bayern. Der Wechselwirbel bringt dem Superstürmer den Wunschverein und den Münchnern eine üppige Millionenablöse. Herzliche Umarmungen gibt es bei einem überraschenden Auftritt.

Der Wechsel von Robert Lewandowski vom FC Bayern München zum FC Barcelona ist so gut wie perfekt. Bayern-Vorstandschef Oliver Kahn bestätigte in der "Bild" am Samstag eine Einigung. "Bisher allerdings nur mündlich, das Vertragswerk steht noch aus", sagte Kahn, der anfangs einen Wechsel von Lewandowski mit einem "Basta" ausgeschlossen hatte und auf die Erfüllung des noch ein Jahr laufenden Vertrages bestand. Vor zwei Monaten habe es weder ein Angebot für Lewandowski gegeben noch die Aussicht auf Alternativen.