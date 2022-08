In der Debatte um eine Entfremdung zwischen Fans und Profifußball hat der Augsburger Geschäftsführer Stefan Reuter die hohen Ablösesummen auf dem Transfermarkt kritisiert. "Diese Entwicklung ist schon längere Zeit festzustellen. Wir müssen versuchen, dies wieder in vernünftige Bahnen zu lenken. Dabei sind wir alle gefordert. Es wäre wünschenswert, wenn alle nur das ausgeben würden, was sie vorher auch erwirtschaftet haben", sagte der frühere Fußball-Nationalspieler der "Augsburger Allgemeinen" (Montagsausgabe) im Interview.