Robert Lewandowski trainiert weiter mit dem FC Bayern. Der Weltfußballer absolvierte am Donnerstag in München trotz seines Wechselwunsches eine erneute Einheit an der Säbener Straße. Die Situation um den 33-Jährigen, der zum FC Barcelona will, bleibt offen. Das gilt auch für die Fragen, ob Lewandowski am Samstag bei der Teampräsentation in der Allianz Arena dabei ist oder zwei Tage später mit auf die USA-Tour der Münchner geht.