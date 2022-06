Der mit Bayern München in Verbindung gebrachte Stürmer Sadio Mané hat Spekulationen über einen Abschied vom FC Liverpool erst einmal gedämpft. Nach dem 3:1-Sieg mit Senegals Fußball-Nationalmannschaft in einem Qualifikationsspiel für den Afrika-Cup gegen den Benin stellte Mané am Samstag damit Aussagen vom Vortag klar. Mané hatte zuvor alle drei Tore für den Titelverteidiger erzielt.