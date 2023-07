Der Gift-Mord an einem 75-Jährigen wird erneut das Landgericht in Traunstein beschäftigen. Der Bundesgerichtshof (BGH) hob das Urteil gegen die angeklagte Enkelin teilweise auf und verwies den Fall für eine neue Verhandlung an eine andere Strafkammer des Landgerichts. Die Angeklagte sei des versuchten Totschlags durch Unterlassen schuldig und nicht des versuchten Mordes durch Unterlassen, heißt es in der am Montag veröffentlichten Entscheidung des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe.