Eine 38-jährige Fahrerin und ihr 19-jähriger Sohn sind am Mittwochabend mit ihrem Auto von einer Straße in Grabenstätt (Landkreis Traunstein) abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Das Auto habe sich überschlagen und sei auf dem Dach liegen geblieben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Beide Insassen seien mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen. Warum das Auto von der Straße abkam, war laut Polizei zunächst unklar.