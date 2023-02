Eine 55 Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen im Landkreis Traunstein schwer verletzt worden. An einer Einmündung in Siegsdorf sei die Frau ungebremst über die Straße gefahren, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 22 Jahre alte Fahrer eines Lkws versuchte demnach noch zu bremsen. Dennoch kam es am Donnerstag zu dem Zusammenstoß. Die 55-Jährige kam mit mehreren Frakturen in ein Krankenhaus.