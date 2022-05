Beamte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) haben die Wohnung eines Mannes in Oberbayern gestürmt und ihn vorläufig festgenommen. Der 37-Jährige hatte am Freitag von seinem Balkon in Siegsdorf (Landkreis Traunstein) mehrere Schüsse abfeuert, wie die Polizei nach dem Einsatz am Samstag mitteilte. In seiner Wohnung konnten eine Schreckschusspistole, eine Federdruckwaffe und zahlreiche Magazine und Munition sichergestellt werden. Inzwischen befindet er sich wieder auf freiem Fuß.