Emma Malewski hat zum Abschluss der Turn-Europameisterschaften für eine große Überraschung gesorgt. Die 18 Jahre alte Chemnitzerin gewann am Sonntag in München am Schwebebalken die Goldmedaille. Mit 13,466 Punkten verwies sie die Britin Ondine Achampong auf Platz zwei, die für ihre Übung 13,400 Zähler erhielt. Dritte wurde die punktgleiche Carolann Heduit aus Frankreich. Die WM-Zweite Pauline Schäfer-Betz (Chemnitz) belegte mit 13,200 Punkten den fünften Platz.